Отопление в детских садах и школах Хабаровска появится до 4 октября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня во время аппаратного совещания, которое прошло в мэрии города, Сергей Кравчук поручил дать отопление в образовательных учреждениях Хабаровска в ближайшие дни.

- Все детские сады и школы в течение двух дней должны быть подключены к отоплению. К вечеру прошу доложить о проделанной работе. Учреждения, где есть дети, необходимо обеспечить теплом в первую очередь, - сказал Сергей Кравчук.

В жилых домах Хабаровска батареи потеплеют к концу этой недели. Об этом ранее сообщили в мэрии города. Отметим, что уже завтра, 4 октября, в краевой столице ожидаются первые заморозки. Ночью температура воздуха опустится ниже ноля.

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