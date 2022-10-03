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Общество3 октября 2022 1:50

Больше 40 мешков мусора собрали участники субботника в Железнодорожном районе Хабаровска

Активисты вышли на улицы в рамках месячника по сануборке города
Александра ЯВИЩЕНКО
Больше 40 мешков мусора собрали участники субботника в Железнодорожном районе Хабаровска

Больше 40 мешков мусора собрали участники субботника в Железнодорожном районе Хабаровска

Фото: Администрация Хабаровска

В преддверии городов в Хабаровске проходит месячник по санитарной уборке города. Накануне активисты собрали мусор в Железнодорожном районе Хабаровска. В субботнике приняли участие сотрудники районного комитета, народная дружина «Вектор» и студенты ДВГУПС. Они навели порядок на амурском бульваре в районе вокзала. Сотрудники управления Делами администрации города также вышли на уборку территорий на пересечении Воронежской и Ленинградской.

- С двух районов было собрано больше 40 мешков с мусором, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Напомним, что месячник начался 5 сентября. Практически за месяц его участники смогли ликвидировать 10 свалок, убрать десятки дворов, скверов и общественных территорий.

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