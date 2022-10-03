Велосипедист погиб в аварии в Комсомольске-на-Амуре Фото: Сергей ГАПОН

2 октября примерно в 21:30 в Комсомольске произошла смертельная авария. Водитель «Митсубиси Паджеро Мини» ехал по Городской со стороны Ползунова. В это время в районе дома № 115/1 по улице Ленинградской по проезжей части шел мужчина в попутном движению машин направлении. Пешеход катил велосипед слева от себя и не обращал внимания на проезжающие мимо автомобили. Одна из машин зацепила молодого человека.

- Водитель легковушки наехал на велосипедиста. 20-летний парень получил тяжелые травмы, от которых погиб на месте до приезда скорой, - рассказали в ОГИБДД по Комсомольску.

В настоящий момент ведется следствие. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

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