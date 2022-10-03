Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» пройдет в Хабаровском крае
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Акция «Сообщи, где торгуют смертью» направлена на сохранение и укрепление здоровья населения, пресечение незаконной наркоторговли. В Хабаровском крае пройдут информационные, оперативно-профилактические и агитационно-пропагандистские мероприятия.
- Проблема наркомании может коснуться каждой семьи. От активной позиции каждого жителя края зависит ситуация в регионе. Поэтому уделяется большое внимание оказанию помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Информацию о незаконном обороте наркотиков можно сообщить по номерам: (4212) 38-73-87, 128 (телефон доверия краевого УМВД); (4212) 35-80-02 или 42-62-03 (горячая линия минздрава края); (4212) 30-71-71 (анонимный телефон доверия Центра психотерапии); 8-800-2000-122 (федеральный детский телефон доверия).
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