День тигра отметили в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Праздник объединил взрослых и юных жителей Хабаровска. Жители собрались в парке имени Муравьева-Амурского. Участникам заранее объявили о том, что все, кто придет в костюме тигра, смогут поучаствовать в беспроигрышной лотерее. «Замаскироваться» под полосатого хищника можно было прямо в парке. Для детей здесь работали точки аквагрим, точки продажи «тигриных» атрибутов - шапок с ушами.

- В розыгрыше призов участвовали более ста человек в тигриных костюмах, - рассказали в администрации Хабаровска.

Во время праздника провели 20 мастер-классов, для детей были организованы квесты, конкурсы, спортивные и интеллектуальные игры.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.