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Общество3 октября 2022 3:19

День тигра отметили в Хабаровске

Праздник прошел в рамках акции «Сохраним хозяина дальневосточной тайги»
Александра ЯВИЩЕНКО
День тигра отметили в Хабаровске

День тигра отметили в Хабаровске

Фото: Администрация Хабаровска

Праздник объединил взрослых и юных жителей Хабаровска. Жители собрались в парке имени Муравьева-Амурского. Участникам заранее объявили о том, что все, кто придет в костюме тигра, смогут поучаствовать в беспроигрышной лотерее. «Замаскироваться» под полосатого хищника можно было прямо в парке. Для детей здесь работали точки аквагрим, точки продажи «тигриных» атрибутов - шапок с ушами.

- В розыгрыше призов участвовали более ста человек в тигриных костюмах, - рассказали в администрации Хабаровска.

Во время праздника провели 20 мастер-классов, для детей были организованы квесты, конкурсы, спортивные и интеллектуальные игры.

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