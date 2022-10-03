Занятия по огневой подготовке мобилизованных продолжаются в Хабаровском крае Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

В Хабаровском крае на полигоне «Князе-Волконский» продолжаются тренировки по огневой подготовке мобилизованных военнослужащих запаса. Призванные хабаровчане учатся использовать стрелковое оружие АК-74М, РПГ-7 и ПКМ, штатное вооружение танков Т-80.

- Военнослужащие отрабатывают навыки по мишеням, которые имитируют живую силу и бронетехнику условного противника. Подготовка проходит с повышенной интенсивностью, в том числе и по ночам. Призывники обучаются применению всего комплекса вооружения военной техники, - рассказали в пресс-службе ВВО.

После обучения мобилизованные присоединятся к сослуживцам, которые выполняют боевые задачи в рамках спецоперации на Украине.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.