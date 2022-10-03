Центры поддержки семей мобилизованных откроются в каждом районе Хабаровского края
Фото: Правительство Хабаровского края
Михаил Дегтярев на заседании оперштаба заявил о создании центров поддержки семей мобилизованных граждан в каждом районе Хабаровского края. Они позволят жителям получить помощь и воспользоваться мерами поддержки в одном месте.
- Власти разрабатывают и другие меры, направленные на помощь жителям. Например, в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске дети военнослужащих будут посещать детские сады и питаться в школах бесплатно, - рассказали в правительстве Хабаровского края.
Также Михаил Дегтярев предложил признавать частичную мобилизацию страховым случаям и закрывать ипотеки жителям, которые отправились на Украину для выполнения боевых задач в рамках спецоперации.
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