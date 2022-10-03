Первые заморозки придут в Хабаровск 4 октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По прогнозам синоптиков, 4 октября в Хабаровск придут первые заморозки.

- Ночью температура воздуха опустится ниже ноля. Столбик термометра покажет от -3 до -5 градусов, - сообщили в мэрии Хабаровска.

В гидрометцентре прогнозируют осадки в ночь на 4 октября. Небольшой дождь может смениться снегом. В связи с этим утром хабаровчане могут столкнуться с гололедом на дорогах.

Днем также будет холодно. Воздух прогреется до 5-7 градусов. В городе будет буйствовать сильный ветер. Скорость его порывов будет доходить до 20 метров в секунду.

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