Михаил Дегтярев: Мы продолжаем помогать нашим бойцам на передовой обеспечением

Хабаровский край помогает нашим бойцам на передовой обеспечением Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хабаровский край помогает бойцам, которые выполняют задачи в рамках СВО на Украине. Глава региона Михаил Дегтярев рассказал о мерах поддержки наших военнослужащих.

- Мы передали десятки, если не сотни квадрокоптеров, приборов ночного видения, тысячи комплектов амуниции. Приобрели морозостойкие спальные мешки. Их мы выдали первой группе мобилизованных. На днях выделили деньги на закупку аптечек, - сказал Михаил Дегтярев на заседании генштаба.

Также глава региона отметил, что Хабаровский край активно помогает Дебальцево. Министр транспорта вместе с вице-губернатором и главой города накануне проинспектировали объекты и дороги, где идет ремонт в рамках нашей помощи Донбассу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.