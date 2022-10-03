Комсомольские спасатели нашли двух мужчин, заблудившихся в лесу Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Вечером 2 октября в дежурную спасательную службу Комсомольска поступил вызов. Двое мужчин отправились в лес, но заблудились и не могли найти выход к трассе. Он не могли дозвониться спасателям, так как мобильная сеть на телефонах пропала. Пока они блуждали в поисках выхода из густой чащи, сигнал пробился, и они сразу позвали на помощь.

- По словам звонивших, они заблудились в районе шестого километра трассы между поселками Галичный и Боктор, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В 19:05 спасатели отправились на вызов. Они звали мужчин по громкоговорителю и направляли их в нужную сторону. Спасательная операция заняла несколько часов. Когда мужчины вышли из леса, сотрудники МЧС отвезли их в поселок Галичный. Помощь врачей никому не потребовалась.

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