Семилетний мальчик спас собаку из пожара в Комсомольске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня примерно в 14:00 случился пожар в жилом доме на Бульваре Юности в Комсомольске. По словам очевидцев, загорелся балкон на шестом этаже. Точная причина возгорания неизвестна. Одна из версий – залетел окурок с верхних этажей. Ветром огонь раздуло, всполохнули вещи, которые находились на балконе.

Дым начало тянуть в квартиру, где находился семилетний мальчик и собака. Ребенок на происходящее отреагировал спокойно, без паники. Юный герой взял питомца и вышел с ним на улицу дожидаться пожарных.

На место быстро приехали спасатели. Огонь удалось потушить в короткие сроки. В пожаре никто не пострадал.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.