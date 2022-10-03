Семилетний мальчик спас собаку из пожара в Комсомольске
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сегодня примерно в 14:00 случился пожар в жилом доме на Бульваре Юности в Комсомольске. По словам очевидцев, загорелся балкон на шестом этаже. Точная причина возгорания неизвестна. Одна из версий – залетел окурок с верхних этажей. Ветром огонь раздуло, всполохнули вещи, которые находились на балконе.
Дым начало тянуть в квартиру, где находился семилетний мальчик и собака. Ребенок на происходящее отреагировал спокойно, без паники. Юный герой взял питомца и вышел с ним на улицу дожидаться пожарных.
На место быстро приехали спасатели. Огонь удалось потушить в короткие сроки. В пожаре никто не пострадал.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru