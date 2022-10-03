В Хабаровске за 8 миллионов рублей модернизировали библиотеку Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске в рамках нацпроекта «Культура» модернизировали библиотеку по улице Пионерской. Средства на проект выделили из федерального и городского бюджетов, стоимость проекта составила 8 миллионов рублей. Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, на открытии побывали глава города Сергей Кравчук и губернатор края Михаил Дегтярев.

- Благодаря участию в национальном проекте «Культура» сегодня наш город получил такую прекрасную библиотеку. Хочу выразить огромную признательность от себя лично и жителей города губернатору Хабаровского края Михаилу Владимировичу Дегтярёву за содействие в получении финансирования для реконструкции этого прекрасного объекта, - сказал Сергей Кравчук.

В обновленной библиотеке можно не только читать книги, но проводить интерактивы, пользоваться интернетом. В помещении имеются отдельные площадки для проведения лекций, бесед. Также организована театральная зона.

Часть денежных средств была направлена из федерального бюджета, 3 миллиона рублей выделил город. На деньги администрации были отремонтированы потолки, окна, проведено освещение.

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