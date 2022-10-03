В Хабаровске будут проводить операции по восстановлению легочной артерии Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровск станет одним из четырех городов России, где врачи смогут проводить сложные операции по восстановлению легочной артерии. До этого такие операции делали только в трех крупных городах страны - Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, заниматься операциями будут врачи в краевой клинической больнице им. Сергеева. Сюда уже доставили нужное оборудование, а врачи из Москвы за два дня обучат персонал местной больницы.

- Сейчас будем оперировать женщину 40 лет, у которой хроническая тромботическая легочная гипертензия. Это серьезное заболевание, которое приводит к инвалидности. Операция предстоит сложная, но я не сомневаюсь, что она по силам вашим специалистам. Здесь работают высококвалифицированные хирурги, - сказал Николай Данилов, ведущий специалист Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Чазова .

По его словам, сама операция от аналогичных манипуляций по восстановлению кровотока не отличается, но имеет свои особенности в части анатомии легочных артерий. Они более сложные и отличаются от других систем человеческого организма. Чтобы добраться до нее, нужны определенные навыки. Этому специалисты из Москвы и учат местных хирургов.

Необходимость проводить такие операции выросла в связи с пандемией коронавируса. После того, как человек переболел, у него могут образовываться спайки в артериях, которые могут впоследствии вызвать сердечную недостаточность. Такая операция сможет вернуть пациента к нормальному образу жизни.

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