Хабаровск может стать столицей анимационного кино на Дальнем Востоке Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае подвели итоги l Международного фестиваля анимации «Анимур». Как отметил участники и эксперты – креативная индустрия края набирает обороты, а Хабаровск может стать столицей анимационного кино на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

— Развитие креативной индустрии в Хабаровском крае набирает обороты, и мультипликация - одна из её важнейших составляющих. Начинающие и опытные аниматоры демонстрируют, что могут создавать конкурентоспособный продукт. Руководство региона поддерживает их начинание и развитие креативного кластера, — сказал Юрий Ермошкин, глава краевого минкульта.

В фестивале приняли участие 278 фильмов из 42 стран мира, помимо этого состоялись творческие встречи и прошли мастер-классы. Из Хабаровска дипломами отметили «Край чудес» Константина Бездудного за профессионализм, и «Жару» Владимира Томина за остроумный дизайн.

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