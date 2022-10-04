Василина Медянникова из Комсомольска выиграла в парусных гонках во Владивостоке Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Воспитанница парусной школы Комсомольска-на-Амуре Василина Медянникова заняла первое место на соревнованиях за Кубок Ассоциации класса «Оптимист». Это один из самых престижных турниров среди яхтсменов.

- Гонки проходили с 30 сентября по 2 октября во Владивостоке. За победу боролись 80 участников с Дальнего Востока и Санкт-Петербурга, - рассказали в администрации Комсомольска.

Спортсмены показали свои навыки в самых разных условиях. Погода постоянно менялась, но комсомольчанка Василина Медянникова смогла проявить свои навыки как при полном штиле, так и при сильных порывах ветра с высокими волнами.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.