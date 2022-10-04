Василина Медянникова из Комсомольска выиграла в парусных гонках во Владивостоке
Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Воспитанница парусной школы Комсомольска-на-Амуре Василина Медянникова заняла первое место на соревнованиях за Кубок Ассоциации класса «Оптимист». Это один из самых престижных турниров среди яхтсменов.
- Гонки проходили с 30 сентября по 2 октября во Владивостоке. За победу боролись 80 участников с Дальнего Востока и Санкт-Петербурга, - рассказали в администрации Комсомольска.
Спортсмены показали свои навыки в самых разных условиях. Погода постоянно менялась, но комсомольчанка Василина Медянникова смогла проявить свои навыки как при полном штиле, так и при сильных порывах ветра с высокими волнами.
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