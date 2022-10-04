Школьница Алена Семенова из Амурска стала чемпионкой России по киокусинкай Фото: администрация Амурского района

1 октября в московском Центре боевых искусств завершились соревнования в рамках Чемпионата России среди мужчин и женщин и Первенства России среди юниоров и юниорок в разделах ката и ката-группа. В Первенстве страны по киокусинкай среди юниоров победу одержала воспитанница МАУ «Юность» Алена Семенова из Амурска. Под наставничеством своего тренера, Ольги Семеновой, она заняла первое место на чемпионате.

- Поздравляем Алену со званием Чемпионки России. Гордимся нашей спортсменкой и тренерами, - рассказали в администрации Амурского района.

Теперь девушке предстоит готовиться к следующим соревнованиям за Первенство Европы.

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