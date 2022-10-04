Ремонт моста через реку Хадя завершается в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
Мост через реку Хадя – один из самых протяженных на дороге «Советская Гавань – Ванино». Его длина составляет 120 метров. В апреле его начали ремонтировать в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас переправа практически готова к сдаче.
- Остался последний этап – нанесение разметки и установка дорожных знаков. Открытие запланировано на 15 октября, - рассказали в правительстве Хабаровского края.
Саму трассу «Советская Гавань – Ванино» также продолжают ремонтировать. В прошлом году рабочие восстановили четыре участка. Их общая протяженность составила 11,8 километров. В этом году планируется отремонтировать оставшиеся участки дороги.
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