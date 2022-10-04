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Общество3 октября 2022 23:12

Ремонт моста через реку Хадя завершается в Хабаровском крае

Его восстанавливают в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
Александра ЯВИЩЕНКО
Ремонт моста через реку Хадя завершается в Хабаровском крае

Ремонт моста через реку Хадя завершается в Хабаровском крае

Фото: Правительство Хабаровского края

Мост через реку Хадя – один из самых протяженных на дороге «Советская Гавань – Ванино». Его длина составляет 120 метров. В апреле его начали ремонтировать в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас переправа практически готова к сдаче.

- Остался последний этап – нанесение разметки и установка дорожных знаков. Открытие запланировано на 15 октября, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Саму трассу «Советская Гавань – Ванино» также продолжают ремонтировать. В прошлом году рабочие восстановили четыре участка. Их общая протяженность составила 11,8 километров. В этом году планируется отремонтировать оставшиеся участки дороги.

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