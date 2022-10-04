Отвлекающий маневр: разнорабочий и его знакомая похитили пять банок краски из магазина в ЕАО

Полиция задержала мужчину и его знакомую по подозрению в ограблении магазина в ЕАО Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поселке Смидович произошло ограбление. Владелица одного из магазинов рассказала полиции, что днем к ним пришла женщина. Она долго стояла посреди торгового зала и что-то высматривала. В это время разнорабочий, который выполнял разные поручения в магазине, начал отвлекать продавца, спрашивая, что нужно сделать и чем помочь. В момент, когда никто не видит, подозрительная посетительница схватила пять банок краски с прилавка и выбежала на улицу.

- Женщину задержали по горячим следам. У нее нашли украденный товар. Полицейским она рассказала, что ее соучастником был работник магазина. Накануне они вдвоем выпивали и придумали план ограбления. Краска им нужна была, чтобы обменять на алкоголь, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Историю подтвердил и подельник. Подозреваемые уже не раз попадали в поле зрения полиции. Сейчас правоохранители проводят проверку по делу.

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