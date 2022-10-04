Двойной наезд: хабаровчанин попал под колеса двух легковушек

Два автомобиля переехали мужчину в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

3 октября в Хабаровске мужчина попал под колеса сразу двух автомобилей. Авария произошла примерно в 19:25 в районе дома №5 по Волочаевской. «Ниссан Пресаж» ехал со стороны Оборонной к трубному переулку. На участке дороги, где нет пешеходного перехода, внезапно появился мужчина. Водитель легковушки не успел остановиться. Хабаровчанин попал под колеса «Ниссана», а после падения на асфальт его переехала «Тойота Виш», которая ехала следом за первой машиной.

- Пострадавшему 36 лет. Мужчина получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован. Врачи диагностировали у него перелом таза и ребра, - рассказала «КП»-Хабаровск» Екатерина Саблина, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Оба водителя были трезвы. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

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