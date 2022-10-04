Песня о Хабаровске завоевала третье место в финале Всероссийского конкурса Фото: Администрация Хабаровска

Всероссийский межмуниципальный фестиваль лучших песен о городе закончился 1 октября. В этот день были подведены итоги фестиваля, по результатам которых композиция о Хабаровске попала в тройку финалистов. Музыканты состязались на интернет-площадке «Концертный зал онлайн». Конкурс проходил в три этапа: отборочный, основной и завершающий. Победителей выбирали зрители.

- Так вышло, что именно в этот день состоялось подписание Договоров о вхождении в состав России четырех новых субъектов, тех самых территорий, где свои мужество и отвагу проявляли Герои наших Городов, которым и был посвящен конкурс-фестиваль, - сказано на официальном сайте организатора.

Первое место заняла песня о Бийске «С днем рожденья, город Бийск» в исполнении ВИА «Гармония», второе – о Магнитогорске «Стальное сердце России» в исполнении хора «Espressivo», третье присуждено песне «Хабаровск», которую исполнили Анатолий Иванов, Виктор Кириллов, Алексей Кондратьев и группа «Мое Delo». Дипломов были удостоены композиции о Ростове-на-Дону, Калуге и Тамбове.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.