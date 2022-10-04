Угрожали ножом и пистолетом: ночью трое мужчин избили и ограбили двух хабаровчан

Полиция задержала подозреваемых в вооруженном нападении на двух мужчин Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Двое мужчин рассказали полицейским, что ночью на них напали трое неизвестных. Налетчики достали нож и пистолет. Под угрозами расправы, они потребовали отдать деньги и ценные вещи. Они отобрали у молодых людей смартфоны, часы и банковские карты, потребовав сказать пин-код. Ущерб потерпевшие оценили в 150 тысяч рублей.

- В ходе следствия были задержаны трое подозреваемых. Одному 20 лет, двум другим по 22. Они успели продать два телефона за 50 тысяч рублей, а с банковской карты сняли 22 тысячи. Деньги мужчины потратили на свои нужды, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На задержанных завели уголовное дело. Они будут содержаться в СИЗО, пока суд не назначит им наказание. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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