Отопительный сезон начался в Хабаровске с приходом заморозков

Батареи начали теплеть в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

3 октября в Хабаровске официально начался отопительный сезон, о чем рассказал Сергей Кравчук во время аппаратного совещания в мэрии города. Уже вчера батареи потеплели в нескольких социально-значимых учреждениях. Сегодня, 4 октября, отопление дадут в детсадах, школах, медицинских и спортивных учреждениях.

- К концу этой недели тепло поступит и во все квартиры города. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Отметим, что вторник начался для жителей краевой столицы с резкого похолодания. Ночью температура опустилась ниже ноля. Сегодня воздух прогреется до +7. В квартирах хабаровчан начало холодать, поэтому многие с нетерпением ждут начала отопительного сезона.

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