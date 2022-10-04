Самолет мог рухнуть вместе с пассажирами: в Хабаровске будут судить авиадебошира

Суд Хабаровска рассмотрит дело мужчины, устроившего дебош в самолете Фото: Тимур ХАНОВ.

Житель Хабаровского края отправится под суд за хулиганство на борту самолета. Мужчина в неадекватном состоянии сначала обматерил пассажиров, а потом и вовсе чуть не спровоцировал авиакатастрофу.

24 июля один из пассажиров рейса «Москва – Хабаровск» устроил дебош на борту. Мужчина под действием наркотиков начал оскорблять попутчиков и ходить по салону, когда нужно было сидеть в кресле пристегнутым. На замечания пилота и бортпроводника он никак не реагировал. Когда самолет был в воздухе, пассажир попытался открыть люк. Если бы его не остановили, могла случиться авиакатастрофа.

- Успокоился мужчина только перед посадкой в аэропорту Хабаровска. Там его встретили сотрудники правоохранительных органов и взяли под стражу. На дебошира завели уголовное дело за хулиганство, - рассказали в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

Дело с утвержденным прокурором обвинением передано в суд для рассмотрения.

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