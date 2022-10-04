В селе Биджан в ЕАО запретили продажу алкоголя
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В одном из сел Ленинского района ЕАО объявили полный запрет на продажу алкоголя на период частичной мобилизации. С 3 октября жители Биджана не смогут купить напитки, содержащие спирт, ни в одном из магазинов.
- Ограничения не распространяются на розничную продажу алкоголя в заведениях общественного питания (кафе, бары, рестораны) и магазины беспошлинной торговли, - рассказали в правительстве ЕАО.
Напомним, что региональные власти могут самостоятельно устанавливать запреты и ограничения на продажу алкоголя на территории муниципалитетов. Ожидается, что эта мера будет действовать до окончания частичной мобилизации.
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