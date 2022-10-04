Мобилизованных хабаровчан отправили на дополнительную подготовку Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Накануне мобилизованные мужчины из Хабаровского края отправились на дополнительную подготовку. Для них организовали торжественные проводы в международном аэропорту «Новый» имени Невельского. Военнослужащих провели под звуки оркестра Восточного военного округа.

Участие в мероприятии приняли представители юнармейского движения и волонтеры Победы. Они вручили мобилизованным подарки, пожелали успехов в зоне выполнения задач СВО. В конце юнармейцы развернули флаги России и Хабаровского края.

- Мероприятия проводится планово. Личный состав, прибывший из запаса, осуществил необходимую первоначальную подготовку, улучшил свои знания и навыки и, в дальнейшем, по прибытии продолжит подготовку и поступит непосредственно в район проведения операции, - рассказал Валерий Шматко, подполковник, ВрИО командира мотострелкового соединения.

После мероприятия военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений на военно-транспортном самолете ИЛ-76 МД отправились к местам проведения дополнительной подготовки в учебных центрах.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.