Мобилизованных хабаровчан отправили на дополнительную подготовку
Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
Накануне мобилизованные мужчины из Хабаровского края отправились на дополнительную подготовку. Для них организовали торжественные проводы в международном аэропорту «Новый» имени Невельского. Военнослужащих провели под звуки оркестра Восточного военного округа.
Участие в мероприятии приняли представители юнармейского движения и волонтеры Победы. Они вручили мобилизованным подарки, пожелали успехов в зоне выполнения задач СВО. В конце юнармейцы развернули флаги России и Хабаровского края.
- Мероприятия проводится планово. Личный состав, прибывший из запаса, осуществил необходимую первоначальную подготовку, улучшил свои знания и навыки и, в дальнейшем, по прибытии продолжит подготовку и поступит непосредственно в район проведения операции, - рассказал Валерий Шматко, подполковник, ВрИО командира мотострелкового соединения.
После мероприятия военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений на военно-транспортном самолете ИЛ-76 МД отправились к местам проведения дополнительной подготовки в учебных центрах.
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