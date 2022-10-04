Полиция нашла наркоплантацию в квартире хабаровчанина после хлопка газа Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Полицейские получили сообщение о том, что в одной из квартир дома на Волочаевской, возможно, произошел хлопок газа. Правоохранители приехали на место, чтобы проверить информацию. На стук в дверь вышел хозяин квартиры, но не захотел впускать полицейских дальше коридора. Он объяснил, что готовил еду на переносной плите и у него взорвался туристический баллон с газом. Сам он не пострадал.

Участковые смогли рассмотреть выбитые стекла в окнах на кухне, но разорванного баллона они не увидели. Хозяин квартиры начал заметно нервничать. Это показалось подозрительным, поэтому полицейские убедили его пустить их осмотреть все комнаты. За закрытыми дверьми оказалась целая домашняя наркоплантация. По комнатам были расставлены горшки с кустами конопли. Их освещали специальные лампы. На окнах висели плотные жалюзи, а к стенам была прикреплена мощная вытяжка.

- Всего в квартире было обнаружено и изъято 63 куста конопли, около 270 граммов свежих частей растения и почти 400 граммов готовой марихуаны, что подтверждено экспертизой, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Со слов мужчины, но выращивал коноплю для себя. Раньше 38-летний хабаровчанин не имел проблем с законом. Теперь на него завели уголовное дело. Его могут лишить свободы на срок до восьми лет.

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