Батареи в квартирах хабаровчан потеплеют к 13 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 3 октября отопление начали включать в социальных учреждениях города – детсадах, школах, спортивных центрах, больницах и поликлиниках. В приоритете - образовательные организации. Во всех 70 школах краевой столицы отопление включат до конца рабочей недели. В жилые дома тепло подадут не раньше 8 октября.

- Все учреждения и многоквартирные дома уже получили паспорта готовности к зиме. С 8 октября хабаровчанам начнут поэтапно включать отопление. Этот процесс займет до пяти суток, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Запуск отопления растянется на несколько дней, чтобы снизить нагрузку на теплотрассы и обеспечить плавность работы оборудования.

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