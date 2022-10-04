Максимальный размер больничного увеличится в Хабаровском крае в 2023 году Фото: Олег УКЛАДОВ

В правительстве России утвердили повышение максимального размера больничного в 2023 году. Эти изменения коснутся, в том числе, жителей Хабаровского края. При расчете суммы выплат учитывается зарплата человека за последние два года. Еще размер пособия зависит от страхового стажа. Чем он больше, тем выше будут платежи.

В мэрии Хабаровска рассказали, какой будет максимальная сумма пособия с начала нового года:

- при стаже восемь лет и больше - 83 204 рубля в месяц или 100% от средней зарплаты;

- при стаже от пяти до восьми лет - 66 564 рубля или 80% от дохода;

- при стаже меньше пяти лет - 49 923 рубля или 60% от зарплаты.

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