Сергей Кравчук вручил ключи от 10 служебных квартир педагогам Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Мэр города Сергей Кравчук поздравил педагогов Хабаровска с профессиональным праздником. В преддверии Всемирного дня учителя в Городском дворце культуры прошел торжественный прием работников школ, учреждений допобразования и детсадов. Благодарственными письмами, грамотами и дипломами были отмечены больше 60 сотрудников. Сергей Кравчук вручил десяти педагогам ключи от служебных квартир.

- Пожалуй, это самая эффективная мера поддержки учителей. Когда у человека есть свое жилье, он с радостью идет на работу и с радостью возвращается в свой уютный дом, - сказала Татьяна Матвеенкова, начальник городского управления образования.

По словам мэра, уровень образования в Хабаровске один из самых высоких на Дальнем Востоке и даже в России. В этом году 100 баллов по ЕГЭ получил 31 выпускник, 149 школьников набрали от 95 баллов, 184 человека получили аттестаты с отличием.

- Это отличный результат работы хабаровских педагогов за прошедший учебный год. Надеюсь, в дальнейшем вы добьетесь еще больших успехов. Спасибо вам за преданность избранному делу, за терпение и мудрость. В следующем году мы выдадим уже 15 служебных квартир, - сказал Сергей Кравчук.

В конце приема для гостей выступил приглашенных звездный гость – Стас Пьеха.

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