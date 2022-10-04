Михаил Дегтярев: Половину мобилизованных вернули домой

Михаил Дегтярев: Половину мобилизованных мы вернули домой
Фото: Правительство Хабаровского края
Михаил Дегтярев на заседании оперштаба рассказал, что половину мобилизованных жителей Хабаровского края вернули домой. Оказалось, что призывники не соответствуют критериям отбора.
- За десять дней получили повестки и прибыли в военкоматы несколько тысяч наших земляков. Из них около половины мы вернули домой, как несоответствующих критериям отбора для поступления на службу по контракту, - сказал Михаил Дегтярев.
По словам губернатора, домой также вернули мужчину, который в одиночку воспитывает дочь-инвалида. Ранее его ошибочно призвали на службу, но после проверки было принято решение отправить мужчину обратно.
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