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Политика4 октября 2022 4:31

Михаил Дегтярев: Половину мобилизованных вернули домой

Призывники не соответствовали критериям отбора
Александра ЯВИЩЕНКО
Михаил Дегтярев: Половину мобилизованных мы вернули домой

Михаил Дегтярев: Половину мобилизованных мы вернули домой

Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев на заседании оперштаба рассказал, что половину мобилизованных жителей Хабаровского края вернули домой. Оказалось, что призывники не соответствуют критериям отбора.

- За десять дней получили повестки и прибыли в военкоматы несколько тысяч наших земляков. Из них около половины мы вернули домой, как несоответствующих критериям отбора для поступления на службу по контракту, - сказал Михаил Дегтярев.

По словам губернатора, домой также вернули мужчину, который в одиночку воспитывает дочь-инвалида. Ранее его ошибочно призвали на службу, но после проверки было принято решение отправить мужчину обратно.

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