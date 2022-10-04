Память офицера ОМОН Андрея Григорюка увековечили в Комсомольске-на-Амуре Фото: УФСВНГ РФ по Хабаровскому краю

В комсомольской школе №32 прошла церемония открытия мемориальной доски в память об офицере ОМОН «Ураган» Андрее Григорюке. Майор полиции погиб 20 июля, когда выполнял боевые задачи в рамках спецоперации на Украине. Собравшиеся почли память офицера минутой молчания, возложили цветы.

- На открытие памятной доски пришли его родственники, боевые товарищи, представители гордумы и мэрии, ученики и работники школы №32. Именно здесь учился Андрей, - рассказали в пресс-службе УФСВНГ РФ по Хабаровскому краю.

Указом Президента России Владимира Путина Андрей Григорюк посмертно награжден Орденом Мужества.

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