Хабаровский край получит средства на модернизацию социальной инфраструктуры
Фото: Правительство Хабаровского края
Хабаровскому краю выделят дополнительные средства, которые будут направлены на развитие социальной инфраструктуры региона. За эти деньги будут построены спорткомплексы, центры развития и другие объекты, которые сделают комфортнее жизнь в регионе.
- В рамках «Единой субсидии» краевая столица получила 101 миллион рублей на строительство дамбы. Работы закончены уже на 82%. Протяженность готового сооружения составит 5,4 тысячи метров. Дамба поможет защитить от паводков территорию площадью 30 гектаров, - рассказали в правительстве Хабаровского края.
Социальная инфраструктура развивается во всех районах края. Совсем скоро будет сдан региональный центр развития спорта в Комсомольске и спортивный стадион в Ванино.
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