Мужчина пытался открыть люк самолета на рейсе «Москва – Хабаровск» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

24 июля пассажир самолета «Москва – Хабаровск» шокировал попутчиков и экипаж судна. Находясь под действием наркотиков, он начал оскорблять людей и метаться по салону. Попытки экипажа успокоить буйного мужчину увенчались неудачей. Ситуация дошла до точки кипения, когда он решил открыть люк самолета. Если бы у него это получилось, произошла бы разгерметизация салона, что могло привести к авиакатастрофе.

- Мужчина успокоился, когда борт пошел на посадку. По прибытию в аэропорт его уже ждали полицейские, - рассказали в СУТ СК России по Хабаровскому краю.

На дебошира завели уголовное дело. За хулиганство его могут лишить свободы.

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