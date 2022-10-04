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Спорт4 октября 2022 6:47

Спортсмены из Хабаровского края завоевали 13 наград на чемпионате России по киокусинкай

Всего в состязаниях участвовали 400 человек
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Спортсмены из Хабаровского края завоевали 13 наград на чемпионате России по киокусинкай

Спортсмены из Хабаровского края завоевали 13 наград на чемпионате России по киокусинкай

Фото: Правительство Хабаровского края

13 медалей завоевали спортсмены из Хабаровского края на чемпионате России по киокусинкай. В состязаниях принимали участие парни и девушки 16-17 лет. Среди 400 спортсменов из 41 региона страны они оказались одними из лучших. Об этом сообщили в правительстве региона.

- Отдельно хочется отметить 18-летнюю Дашу Романенко, которая впервые выступала во взрослой категории и сразу на столь ответственных соревнованиях, она сумела завоевать бронзу. Кроме того, порадовали наши юниоры, которые смогли занять первое командное место в дисциплинах ката и ката-группы, и третье место по боям,- рассказал главный тренер сборной края Петр Данилов.

Первенство позволило выделить тех, кто теперь точно примет участие в VI летней Спартакиаде молодежи России 2023 года. Счастливчиками стали трое юниоров: Марк Пилюгин, Богдан Сударушкин и Алена Семенова.

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