Спортсмены из Хабаровского края завоевали 13 наград на чемпионате России по киокусинкай Фото: Правительство Хабаровского края

13 медалей завоевали спортсмены из Хабаровского края на чемпионате России по киокусинкай. В состязаниях принимали участие парни и девушки 16-17 лет. Среди 400 спортсменов из 41 региона страны они оказались одними из лучших. Об этом сообщили в правительстве региона.

- Отдельно хочется отметить 18-летнюю Дашу Романенко, которая впервые выступала во взрослой категории и сразу на столь ответственных соревнованиях, она сумела завоевать бронзу. Кроме того, порадовали наши юниоры, которые смогли занять первое командное место в дисциплинах ката и ката-группы, и третье место по боям,- рассказал главный тренер сборной края Петр Данилов.

Первенство позволило выделить тех, кто теперь точно примет участие в VI летней Спартакиаде молодежи России 2023 года. Счастливчиками стали трое юниоров: Марк Пилюгин, Богдан Сударушкин и Алена Семенова.

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