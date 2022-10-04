Погода в Хабаровске 5 октября будет холодной и ветряной
Фото: Евгения ГУСЕВА
Погода в Хабаровске 5 октября обещает быть не лучше, чем в понедельник. По прогнозам синоптиков, в краевой столице будет ветрено. Временами порывы будут достигать скорости 15-18 метров в секунду.
- 5 октября опасные погодные явления не прогнозируются. Небо будет ясным, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».
Ночью температура воздуха упадет до отметок от -1 до -3. Днем потеплеет, но не сильно. Придется доставать теплую одежду, так как температура поднимется не выше +7 градусов. Из-за сильного ветра будет казаться, что на улице гораздо холоднее.
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