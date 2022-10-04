Вещевой центр помощи беженцам обеспечил теплой одеждой около 200 переселенцев в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске открыт вещевой центр помощи беженцам Донбасса. Участники «Молодежки ОНФ» помогают в организации выдачи теплой одежды и обуви переселенцам. Инициаторами соцпроекта стали краевой комитет по делам молодежи и молодежный центр «Поколениум». Хабаровчане и спонсоры помогли обеспечить склад одеждой и обувью. Два раза в неделю переселенцы могут прийти в Центр и выбрать нужные вещи.

За два месяца работы неравнодушные жители города собрали больше шести тонн одежды и обуви. Вещи передают в хорошем состоянии. Необходимую помощь уже получили около 200 беженцев. Центр продолжает работу. Чтобы записаться на посещение, нужно позвонить по номеру +7 (4212) 57-30-50.

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