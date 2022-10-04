Профессии педагога обучают школьников в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В общеобразовательных учреждениях Хабаровска старшеклассников, которые хотят стать учителями, обучают профессии в рамках учебного процесса. В гимназии №3 детей обучает Алла Кузнецова, директор научного центра ТОГУ. В целом на такие уроки приглашают экспертов, которые имеют богатый опыт работы в области педагогики. Сегодня на урок к старшеклассникам пришла Татьяна Матвеенкова, начальник управления администрации Хабаровска.

Урок прошел в формате беседы. Десятиклассники узнали, как справляться с трудными учениками, настроить класс на работу, какими качествами должен обладать учитель, чтобы стать для ребят примером.

- Сейчас в Хабаровске работает семь профильных классов, в которых готовят будущих педагогов. Сегодня наблюдается дефицит педагогических кадров, и мы выполняем задачу, которая поставлена на государственном уровне. Со школьных лет мы намерены учить ребят тому, что им пригодится в последующей работе, - сказала Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования администрации Хабаровска.

Уроки по подготовке учителей входят в школьную программу для классов гуманитарного профиля.

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