Хабаровский край вошел в топ-5 регионов по добыче золота Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Основным полезным ископаемым в Хабаровском крае долгие годы остается золото. Только в прошлом году на территории региона было добыто 27 тонн драгметалла. Больше 7% валового регионального продукта и свыше 11% налоговых доходов в бюджет края приходится на долю горнодобывающей отрасли. Власти региона всячески помогают ее развитию. Свой опыт Хабаровский край представил на Международном конгрессе «Золото России и СНГ».

- В регионе мы применяем весь комплекс инвестиционных мер федеральной поддержки, в том числе и налоговых. На уровне краевого Правительства оказываем организационную, информационную, консультативную поддержку, содействуем в подготовке и воплощению инвестиционных проектов, - сказал Андрей Ковальчук, первый замминистра природных ресурсов края.

Полезной для других регионов России может оказаться практика нашего края по внедрению субсидий на создание объектов инфраструктуры и упрощенному оформлению документов. Доказательством эффективности такой помощи стали девять инвестиционных проектов общей стоимостью больше 360 миллиардов рублей, реализуемые сегодня в Хабаровском крае. Сейчас они практически готовы.

Участники конгресса пришли к выводу, что у отрасли остаются общие для регионов проблемы, которые нужно решать на государственном уровне: политика ценообразования и ее изменение под современные реалии. Также был затронут вопрос использования отдельных территорий, проведение на них геологоразведки и разработки месторождений полезных ископаемых. Минприроды Хабаровского края направило предложения по доработке российского законодательства в федеральное ведомство.

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