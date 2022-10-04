Бастрыкин поручил завести уголовное дело после обрушения потолка в квартире в Хабаровске
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил краевому следственному комитету завести уголовное дело по факту обрушения потолка в квартире в Хабаровске. Как сообщили в региональном ведомстве, в доме шел ремонт крыши, работы были запланированными, однако в ходе ремонта крыша обвалилась.
- Ранее сообщалось, что в квартире жилого дома на улице Руднева в Хабаровске обрушился потолок. В доме осуществлялся запланированный ремонт крыши, во время которого произошло нарушение целостности потолочной конструкции. Находившаяся в квартире женщина не пострадала, - рассказали в следкоме.
Сейчас по факту происшествия идет проверка. Следователи будут выяснять, что послужило причиной обрушению и дадут оценку действиям ответственных в части содержания жилфонда и тому, какие меры были приняты, чтобы имущество дома сохранилось.
О результатах следствия будет информирован российский следственный комитет по поручению Александра Бастрыкина.
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