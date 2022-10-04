Эксперимент со спичками: в Комсомольске ребенок спалил балкон в квартире Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Комсомольске-на-Амуре 7-летний мальчик чуть не спалил квартиру, себя и собаку. Ребенок нашел спички и хотел посмотреть, загорятся ли вещи на балконе. Эксперимент едва не закончился трагедией, однако мальчик среагировал как полагается – сообщил взрослым соседям о задымлении, взял свою собаку и ретировался из закопченной квартиры. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

- Вызов поступил на центральный пульт пожарно-спасательной службы Города юности в 13.50 3 октября. Женщина сообщила о возгорании в одной из квартир в многоквартирном жилом доме на Бульваре Юности. На место были направлены пять единиц техники, в том числе и автолестница. На момент прибытия огнеборцев с балкона шёл густой дым, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели быстро обнаружили очаг возгорания и приступили к тушению. Дознаватели выяснили, что ребенок на некоторое время остался дома один. Он нашел спички и решил провести опыт с вещами. В результате на балконе сгорели вещи, повредился сам балконный блок, пострадал потолок в квартире.

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