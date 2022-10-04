Потолок обрушился в квартире Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске обрушился потолок в одной из квартир. Это случилось по адресу Руднева, 35. Жительницу дома, по ее словам, спас от смерти кот. Он начал громко мяукать, когда увидел, как провис натяжной потолок. По факту произошедшего за дело взялась прокуратура.

- Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска проводит проверку в связи с обрушением потолочной конструкции в одной из квартир, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Установление всех обстоятельств произошедшего и анализ состояния дома помогут установить виновных в обрушении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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