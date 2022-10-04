Психотерапевты будут оказывать бесплатную помощь жителям Хабаровска Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровске психотерапевты будут оказывать бесплатную профессиональную помощь жителям. Формат оказания услуги будет групповым. Как рассказали в пресс-службе администрации города, консультации будут проходить каждую неделю, всего же планируется организовать три группы.

- Каждый вторник с 19.00 до 21.00 - для людей старше 21 года на базе Краевого психотерапевтического центра, АПТО №2, Хабаровск, улица Кубяка, 2. Каждую среду с 16.00 до 18.00 - для подростков и молодежи с 15 лет до 21 года, АПТО №2, улица Кубяка, 2, и каждый четверг с 19.00 до 21.00 - на базе социального центра «СОДРУЖЕСТВО», Амурский бульвар, 51, - сообщили в мэрии Хабаровска.

С обратившимися за помощью будут работать как психотерапевты, так и клинические психологи. Записаться в группы можно по номеру телефона 8(4212) 30 71 71.

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