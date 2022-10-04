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Общество4 октября 2022 9:11

Михаил Дегтярев осмотрел первый построенный дом дальневосточника

Пилотный образец дома площадью 80 квадратных метров построен в селе Мичуринское
Оксана ШЕМЕТОВА
Михаил Дегтярев осмотрел первый построенный дом дальневосточника Фото: Вячеслав Реутов

Михаил Дегтярев осмотрел первый построенный дом дальневосточника Фото: Вячеслав Реутов

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев отправился в село Мичуринское, чтобы посмотреть и проинспектировать дом, построенный в рамках программы «Дом дальневосточника». Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, первый образец дома выполнен из бруса и имеет площадь в 80 квадратных метров.

- Сегодня мы принимаем пилотный образец дома из бруса площадью 80 квадратных метров, возведенного всего за два месяца, и официально начинаем реализацию проекта «Дом дальневосточника». Уверен, что спрос на такое экологически чистое жилье со стороны граждан будет, а мы его поддержим! – сказал глава региона.

Проект реализуется в двух форматах – строительство самих домов и изготовление строительных материалов. Процесс производства будет отлажен в рамках промышленно-строительного кластера, созданного в регионе. Для строительства домов профильный институт предлагает шесть вариантов типовых решений.

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