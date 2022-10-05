Утонула в машине: в Николаевском районе женщина съехала с дороги в Амур и не смогла спастись

Женщина погибла в машине, съехав с дороги в реку в Николаевском районе Фото: ОГИБДД по Николаевску

2 октября произошла ужасающая авария, в результате которой погибла 37-летняя женщина. Она не справилась с управлением и вылетела с проезжей части в реку.

Авария произошла в полдень. Водитель за рулем «Тойоты RAV 4» двигалась к поселку Озерпах. На подъезде к населенному пункту, приблизительно на 16 километре трассы, женщина потеряла управление. Ее машину занесло, и она вылетела за пределы дороги. Авто буквально нырнуло в Амур.

- В результате происшествия женщина погибла. Она не смогла выбраться из водной ловушки, - рассказали в ОГИБДД по Николаевску.

Правоохранители разбираются в случившемся.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.