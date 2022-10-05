Михаил Дегтярев поздравил педагогов с Днем учителя Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава региона Михаил Дегтярев поздравил педагогов с Днем учителя, который отмечают в России 5 октября. Губернатор обратился ко всем работникам отрасли, пожелав им профессионального роста, сил и терпения.

- Уважаемые педагоги, преподаватели, учителя и все, чья жизнь посвящена образованию. День учителя - особенная дата. Ведь от вас, без преувеличения, зависит будущее нашей страны. В этот день желаю вам терпения, сил и больше поводов для гордости за профессию и учеников! – сказал Михаил Дегтярев.

Отметим, что в Хабаровском крае в сфере образования работают около 24 тысяч человек. Из них – девять тысяч учителей и шесть тысяч воспитателей.

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