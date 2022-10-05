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Происшествия4 октября 2022 23:32

Суд вынес строгий приговор торговцу наркотиками из Хабаровска

Разбирательство по делу длилось больше полутора лет
Александра ЯВИЩЕНКО
Суд вынес строгий приговор торговцу наркотиками из Хабаровска

Суд вынес строгий приговор торговцу наркотиками из Хабаровска

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хабаровчанина 29 лет задержали еще в январе 2021 года по подозрению в торговле наркотиками. Тогда мужчина подобрал в лесополосе, недалеко от Воронежского шоссе, сверток с запрещенным веществом весом больше 10 граммов. Он планировал продать наркотик, расфасовав на небольшие дозы. Но план провалился, когда полицейские задержали мужчину и изъяли сверток.

- Задержанного обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. На него завели уголовное дело и направили в суд, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Разбирательство затянулось на полтора года. В результате суд приговорил виновного к шести годам в исправительной колонии строгого режима.

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