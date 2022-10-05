Суд вынес строгий приговор торговцу наркотиками из Хабаровска
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Хабаровчанина 29 лет задержали еще в январе 2021 года по подозрению в торговле наркотиками. Тогда мужчина подобрал в лесополосе, недалеко от Воронежского шоссе, сверток с запрещенным веществом весом больше 10 граммов. Он планировал продать наркотик, расфасовав на небольшие дозы. Но план провалился, когда полицейские задержали мужчину и изъяли сверток.
- Задержанного обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. На него завели уголовное дело и направили в суд, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Разбирательство затянулось на полтора года. В результате суд приговорил виновного к шести годам в исправительной колонии строгого режима.
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