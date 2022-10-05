Снабжала наркотиками своего знакомого: женщине грозит срок за торговлю запрещенкой в Комсомольске

Полиция задержала жительницу Комсомольска за торговлю наркотиками в крупном размере Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лишение свободы грозит 28-летней комсомольчанке, которую задержала полиция по подозрению в торговле наркотиками. Следствие считает, что женщина три раза продала запрещенку своему знакомому. Она была задержана полицейскими сразу после последней сделки.

- Прокуратура Комсомольска утвердила обвинение по уголовному делу о незаконной торговле наркотиками группой лиц в крупном размере. Материалы были переданы в суд для рассмотрения, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Также полиция завела уголовное дело на компаньона задержанной, вместе с которым она продавала наркотики. Сейчас в отношении него ведется следствие.

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