Мэр Хабаровска поздравил учителей с профессиональным праздником Фото: Администрация Хабаровска

5 октября в России празднуют День учителя. Сегодня мэр города поздравил всех педагогов с их праздником, пожелал им терпения и профессионального роста.

- Я благодарен хабаровским педагогам за терпение и мудрость. Мы поздравляем вас с Днем учителя! Спасибо вам за верность своему профессиональному долгу, душевную теплоту, которую вы ежедневно дарите детям, – сказал Сергей Кравчук.

Напомним, что в Хабаровске в преддверии праздника 4 октября прошел торжественный прием работников образовательной сферы. В рамках мероприятия Сергей Кравчук вручил педагогам ключи от 10 квартир. В следующем году городская администрация планирует увеличить количество выдаваемого служебного жилья до 15.

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