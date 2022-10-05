Сотрудники полиции раскрыли кражу аккумуляторов у компании мобильной связи в Хабаровске

Полиция раскрыла кражу аккумуляторов у компании мобильной связи в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители компании мобильной связи обратились в полицию с заявлением о пропаже четырех аккумуляторов из серверного помещения. Они предположили, что кто-то украл специализированное оборудование, общая стоимость которого составила 70 тысяч рублей. На вызов отправился эксперт-криминалист. Он установил, что на двери не было признаков взлома, и предположил, что к краже может быть причастен кто-то из работников компании, имевших доступ в помещение.

- В процессе следствия был задержан подозреваемый – 37-летний хабаровчанин. Раньше он работал на подрядчика, который строил объект. Мужчина тайно сделал себе копии ключей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Задержанный рассказал, что аккумуляторы он сдал в пункт приема металлолома. Деньги от сделки он потратил на свои нужды. На мужчину завели уголовное дело по статье «кража». Раньше он был судим за похожие преступления. В этот раз ему грозит до пяти лет лишения свободы. С мужчины взяли подписку о невыезде. Расследование продолжается.

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