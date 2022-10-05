Доигрался: полиция накрыла подпольное казино в квартире хабаровчанина

Житель Хабаровска организовал подпольные игры в покер в своей квартире Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Хабаровчанин решил организовать подпольные игры в покер прямо у себя дома. Он нанял двух помощников, мужчину и женщину, которые работали в качестве крупье. Хозяин квартиры, расположенной в доме на Ким Ю Чена, купил покерный стол, специальные фишки и карты. Игры он устраивал дважды в неделю.

- Подпольный клуб мужчина открыл еще в 2021 году. В сентябре этого года полиция пресекла незаконные азартные игры, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Как рассказали в следкоме Хабаровского края, организатор казино оповещал клиентов о предстоящих встречах через мессенджер. Для вступления в игру нужно было сделать обязательный взнос.

На организатора клуба и его помощников завели уголовные дела. Прокуратура направила материалы в Центральный районный суд Хабаровска на рассмотрение.

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